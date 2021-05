Negen ziekenhuizen niet meer op tijd met kritieke planbare zorg

Negen ziekenhuizen kunnen niet alle zogenoemde kritieke planbare zorg, die binnen zes weken moet worden gegeven om verdere gezondheidsschade te voorkomen, nog op tijd geven door de coronacrisis. Ruim de helft van alle ziekenhuizen, 51 procent, moet dergelijke zorg uitstellen. Operaties die daar op de agenda staan worden soms een of twee weken later uitgevoerd dan gepland, maar vinden nog wel binnen genoemde zes weken plaats. Vorige week schoof nog 49 procent van de ziekenhuizen dit soort zorg door naar latere, maar niet te late tijdstippen. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZa. Dat negen ziekenhuizen niet altijd meer op tijd kunnen zijn, betekent volgens de autoriteit niet dat patiënten ook daadwerkelijk gezondheidsschade oplopen. "Het kan zijn dat andere zorginstellingen de zorg overnemen." Planbare zorg (zoals knie-, heup- of staaroperaties) kan in 35 procent van de ziekenhuizen helemaal niet plaatshebben. De overige ziekenhuizen verrichten dit soort ingrepen nog wel deels. De acute en semi-acute zorg kan nog steeds overal altijd worden verleend.