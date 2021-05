Schermutselingen tijdens mars van wappies

In Barneveld is een mars tegen de coronamaatregelen niet helemaal vreedzaam verlopen. Aan de 'Mars van de menselijke verbinding', die was georganiseerd door Police for Freedom, deden volgens berichten van de organisatie zo'n duizend mensen mee. Een deel van hen keerde niet terug naar het beginpunt, zoals de bedoeling was, maar liep een winkelstraat in. De politie trad op met de wapenstok en deelde klappen uit, zo was te zien op livebeelden van de mars op Facebook.

Burgemeester Jan Luteijn van de Gelderse gemeente werd in de ochtend overvallen door de melding dat de mars in Barneveld zou worden gehouden. De organisatie had de locatie tot 10.00 uur geheim gehouden. Luteijn gaf in overleg met politie en Openbaar Ministerie geen toestemming voor de stoet en kondigde zaterdagochtend een noodbevel af.

De mars begon om 12.00 uur bij kasteel De Schaffelaar en zou daar ook weer eindigen. De gemeente had de meelopers 1,5 uur de tijd gegeven om weer weg te gaan en hun vertrek "ordentelijk af te schalen", aldus een woordvoerster. Maar een deel van de deelnemers koos ervoor zich daar niet aan te houden. De politie kon nog niet zeggen of er mensen zijn aangehouden.

Baarn

Volgens Police for Freedom deden politiemensen, veteranen, marechaussees, zorgpersoneel en docenten mee. In de stoet waren inderdaad mensen te zien in militair uitziend uniform en witte kleding die gebruikelijk is in de zorg. Maar of dat echt hun werkkleding is, was niet duidelijk. Deelnemers scandeerden teksten als "Liefde, vrijheid, geen dictatuur".

De vorige mars die door Police for Freedom werd georganiseerd was op 10 april in Baarn. Daar dook ineens een groep van zo'n 2000 personen op, nadat de demonstratie eerder was verboden in Apeldoorn en Hilversum. De burgemeester van het Utrechtse dorp koos ervoor niet in te grijpen maar de mars onder politiebegeleiding te laten doorlopen.