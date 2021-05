Jager ziet wandelaar aan voor kalkoen en schiet hem neer

Een jager uit de Amerikaanse staat Missouri heeft zaterdagmiddag per ongeluk een man neergeschoten, omdat hij hem aanzag voor een kalkoen. De wandelaar, die op een officiële wandelroute liep, ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Beiden volgden een 12 kilometer lang wandelpad door het beschermde natuurgebied Weldon Spring. De jager probeerde op de een na laatste dag van het jachtseizoen nog een kalkoen te schieten, maar dat liep gruwelijk mis.

Hij richtte zijn geweer op de wandelaar en schoot hem recht in zijn borst. “Ik hoorde stemmen en toen zag ik een jager met een groot jachtgeweer, helemaal gekleed in camouflagekledij,” vertelt een getuige.

Volgens de jager was het een ongeluk en dacht hij dat er een kalkoen liep. Hij verleent medewerking aan het politieonderzoek. Hoe het nu met de wandelaar is, is niet bekend.