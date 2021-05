OMT: versoepelen is makkelijk, maar terugdraaien haast onmogelijk

Het versoepelen van coronamaatregelen is eenvoudig, maar het terugdraaien van versoepelingen als de situatie toch tegenvalt zal "welhaast onmogelijk" zijn, waarschuwt het Outbreak Management Team (OMT). In het laatste advies aan het kabinet roepen de deskundigen het kabinet op tot terughoudendheid. Ze wijzen erop dat het aantal besmettelijke personen "nog altijd hoog is".

In de ziekenhuizen is de piek in opnames waarschijnlijk wel achter de rug, maar "van een evidente daling in bedbezetting is nog geen sprake", aldus het OMT. De afname die de deskundigen willen zien, is nog niet gerealiseerd. Ze adviseren de volgende stap in versoepelingen pas door te zetten als het zevendaags gemiddelde in het aantal opnames met 20 procent is afgenomen. Volgens de rekenmethode van het OMT is dat nog niet het geval. Het gaat in dit opzicht wel de goede kant op: uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bleek dinsdag dat het aantal opnames vorige week 22 procent lager lag dan de week daarvoor.

Het kabinet volgt het OMT op dit punt. Als het aantal opnames volgende week niet zo'n 20 procent lager ligt dan tijdens de piek van eind april, dan drukt het "op de pauzeknop", zo werd dinsdagavond duidelijk.

Als het aantal besmettingen blijft dalen en de vaccinaties volgens schema blijven verlopen, heeft de tweede stap van versoepelingen "slechts een iets langzamere daling van de epidemie tot gevolg", stellen de gezondheidsexperts vast. Het kan echter ook tegenvallen. Als niet aan de "optimistische voorwaarden" wordt voldaan, gaat de daling aanmerkelijk langzamer en kan de druk op ziekenhuizen en intensive cares nog wekenlang hoog blijven, waarschuwen ze. Sterker nog: "Het te snel versoepelen kan ook het perspectief op een zomerperiode met minder maatregelen teniet doen."

Ziekenhuisopnames zijn niet het enige probleem. Het OMT herinnert eraan dat ook jongeren die het virus oplopen en niet in het ziekenhuis terechtkomen, daar langdurige klachten aan over kunnen houden.