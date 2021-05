Deze prachtige Italiaanse dorpjes betalen je om thuis te werken

Door de coronacrisis is thuiswerken veel normaler geworden. Een kans dus voor wie altijd al eens naar het buitenland wilde vertrekken, maar werd tegengehouden door werk. Nu zijn er zelfs Italiaanse dorpjes die je betalen als je thuis blijft werken en daar komt wonen.

In een poging om nieuwe inwoners te vinden, bieden de dorpen Santa Fiora in Toscane en Rieti in Lazio aan om de helft van de huur te betalen voor iedereen die besluit er te komen wonen en werken. Mensen moeten wel een 'actieve' baan hebben. Het maakt niet uit wat je doet, zolang het maar achter een laptop vanuit huis kan.

Leeggelopen dorpen op het Italiaanse platteland zien sowieso een opleving door de coronacrisis. Doordat mensen thuis kunnen werken, trekken ze weer meer naar de kleine, maar vaak wonderschone plaatsjes toe. De zogenoemde 'smart working villages' komen langzaam tot bloei.

"Het doel is om mensen een prikkel te geven om hierheen te verhuizen en hier te werken," zegt burgemeester Federico Balocchi van het nu 2500 inwoners tellende Santa Fiora tegen CNN. "We willen dat Santa Fiora hun flexibele kantoor wordt. Het is nog maar de eerste stap van ons 'smart village-project', dat zich ook richt op technologie en goede internetvoorzieningen."

Het dorp heeft net glasvezelkabel gekregen voor supersnel internet en er zijn werkplekken gemaakt. Verder blijft het kalm in het schilderachtige Santa Fiora. Het leven is ver verwijderd van de stadse drukte en smog. Ideaal voor mensen die een deel van het jaar op een rustgevende plek in de natuur willen doorbrengen.