Aantal coronabesmettingen in noorden met een kwart gedaald

Het aantal coronabesmettingen in Noord-Nederland is de afgelopen twee weken met een kwart gedaald naar ongeveer 160 per week op 100.000 mensen. Dat meldt het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland. In de zeven dagen tot en met deze week donderdag had Nederland als geheel gemiddeld ruim 261 positieve tests per 100.000 mensen, het laagste aantal overigens sinds 22 maart.

Inmiddels is ruim 30 procent van alle volwassenen in Noord-Nederland volledig tegen het virus ingeënt. Tot en met zondag 9 mei zijn in Nederland naar schatting meer dan 6,4 miljoen vaccinaties toegediend: bijna 5 miljoen eerste prikken en ruim 1,4 miljoen tweede.

"De druk op de klinische Covid-bedden in de noordelijke ziekenhuizen is afgenomen, maar de druk op de ic-capaciteit blijft vooralsnog hoog", aldus het Zorgnetwerk voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. "De beperkte ruimte die ontstaat wordt gebruikt voor de zorg die binnen zes weken moet worden geleverd om gezondheidsschade te voorkomen", meldt de organisatie. Intussen neemt het noorden ook nog "regelmatig" patiënten over uit ziekenhuizen in andere regio’s om te helpen de ic-druk beter te spreiden.

.