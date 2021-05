Kabinet blijft reizen naar meeste Europese vakantielanden ontraden

Het kabinet blijft reizen naar de meeste Europese landen ontraden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakte zaterdagochtend vroeg bekend dat reizen naar vier EU-landen weer mogelijk wordt. Ook naar een aantal regio's mogen Nederlanders weer op vakantie gaan.

Reizen kan weer naar Finland, Ierland, Malta, Portugal (inclusief de Azoren en Madeira). Verder gaat het om de Noord- en Zuid-Egeïsche eilanden en Ionische eilanden (Griekenland), de Balearen en Canarische eilanden (Spanje). Deze landen en regio's gaan van oranje naar geel. Dat geldt ook voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Rwanda en Thailand. Saba en Sint Eustatius krijgen de code groen. De namen van de meeste landen waren al uitgelekt.

Tot dusver gold in verband met corona het algemene reisadvies om niet naar het buitenland te reizen, maar vanaf zaterdag komt Buitenlandse Zaken weer met een reisadvies per land. "Een stap in de goede richting", aldus het ministerie. Dat roept reiziger op wel alert te blijven. "De situatie in een land kan immers snel veranderen." Ook kunnen veilige landen nog inreisbeperkingen instellen voor buitenlandse toeristen zoals een quarantaineverplichting.

"De resterende Europese landen blijven vooralsnog op kleurcode oranje staan, omdat ze Covid-hoogrisicogebied zijn en de kans op besmetting daar groot is. Het kabinet blijft reizen naar deze landen sterk afraden", meldt het ministerie. De reisadviezen zijn te vinden op de website wijsopreis.nl.