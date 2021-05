Nederlander maakt haast met vakantie na aangepast reisadvies

Veel Nederlanders willen zo snel mogelijk op vakantie nu de overheid een handvol landen als veilig genoeg heeft bestempeld. Niet-essentiële reizen zijn na een aanpassing van de reisadviezen weer mogelijk naar vakantiebestemmingen als Ibiza, Aruba, Curaçao en een groot aantal Griekse eilanden. Dit zorgt voor grote drukte bij reisorganisaties, waar sommige klanten al vakanties boeken die over een paar weken beginnen.

"We zagen al dat het heel druk was voor de zomerboekingen. Nu het helemaal bevestigd is, worden al op de veel kortere termijn boekingen gedaan. Het is echt last minute. Dan hebben we het over eind mei", zegt een woordvoerster TUI. Op reisbureaus van de touroperator is het volgens haar een komen en gaan van klanten en ook de callcenters hebben het druk. Veel gehoorde vakantiebestemmingen zijn Griekenland, Curaçao en Gran Canaria.

Branchegenoot Corendon merkt ook dat boekingen naar voren verschuiven. "Verreweg de meeste boekingen zijn voor de zomervakantie, waarbij juli nu de meest populaire maand is. Tot voor kort was dat augustus. De consument durft nu dus ook weer te boeken voor het begin van de schoolvakanties", meldt het bedrijf. Een zegsvrouw merkt daarbij op dat het bijna allemaal nieuwe boekingen zijn, dus geen vervangende vakanties voor reizigers die een voucher hebben gekregen.

Niet meer in quarantaine

TUI gaat ook vaker vliegen op Curaçao en Aruba, waar nu nog wekelijks twee vluchten naartoe gaan. Dat worden er vijf per week en uiteindelijk wil TUI de eilanden dagelijks aandoen.

Nederland geeft sinds middernacht niet meer automatisch alle landen de kleurcode oranje, waarmee de overheid niet-noodzakelijke reizen naar een land sterk afraadt. Enkele landen of gebieden krijgen nu kleurcode geel of groen, wat betekent dat de overheid vakanties naar die bestemmingen niet meer afraadt. Ook hoef je als reiziger bij thuiskomst in Nederland niet meer in quarantaine.

Piek

Buiten Europa is Thailand een opvallende bestemming die weer veilig genoeg wordt geacht. Dat merkt ook Riksja Travel, gespecialiseerd in individuele rondreizen. Zaterdagochtend zochten veel meer mensen op de site van Riksja naar informatie over het Zuidoost-Aziatische land dan in voorgaande weken. "We zagen ineens een piek. Waar we eerst op 10 procent van het aantal pageviews in een normaal jaar zaten, is dat nu ineens 40 procent", zegt topvrouw Fenny Koppen. "We verwachten ook dat het aantal boekingen zal aantrekken, want veel mensen hebben al een compleet reisplan aangevraagd."

Door de aanpassingen van de reisadviezen "gloort er aan alle kanten weer hoop" in de branche, zegt Koppen. Dat is ook goed nieuws voor de werkgelegenheid. Waar Riksja het afgelopen jaar door de coronacrisis moest afslanken van 120 naar 80 werknemers, kan het bedrijf nu weer denken aan het werven van personeel voor het "boekingenseizoen" september.