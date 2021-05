‘Alle volwassen Duitsers kunnen na 7 juni vaccinatie inplannen’

Duitsland stelt de coronavaccins vanaf 7 juni beschikbaar voor alle volwassen Duitsers, zeggen bronnen rond de regering. Gezondheidsminister Jens Spahn zou hebben gezegd dat er geen voorrang meer nodig is voor kwetsbare mensen.

"Met dit besluit kunnen alle Duitsers vanaf zestien jaar zich laten inenten", staat in documenten die zijn ingezien door persbureau DPA. Dit betekent niet dat alle Duitsers die een prik willen in juni al ingeënt kunnen worden. "De vaccinatiecampagne duurt nog zeker tot het einde van de zomer", staat in de documenten van Spahn.

In de komende drie weken tot aan 7 juni moeten nog 15 miljoen prikken gezet worden. Die prikken gaan naar mensen van wie Spahn eerder zei dat ze voorrang zouden krijgen. Het gaat onder meer om docenten, politieagenten, supermarktmedewerkers en medewerkers van het openbaar vervoer.

In Duitsland zijn tot nu toe ongeveer 40 miljoen vaccinaties toegediend.