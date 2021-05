Nederland nog steeds in top 3 van meeste besmettingen van Europa

Het gaat de goede kant op in Nederland, maar zelfs nu het aantal coronabesmettingen fors is gedaald behoren we nog steeds tot de slechtste jongetjes van de klas in Europa.

Op dit moment zijn er de meeste besmettingen in Zweden (290,5 per 100.000 inwoners), gevolgd door Litouwen (283,2 per 100.000) en dan Nederland (219,4 per 100.000). Ook in Frankrijk, Letland en Slovenië zijn nog relatief veel besmettingen, maar een stuk minder dan bij ons. In de meeste andere Europese landen is het aantal besmettingen nog veel lager. Ter vergelijking: Spanje en Italië zitten rond de 80 besmettingen per 100.000 inwoners, Portugal zit zelfs op 25,5.

Logisch dus dat daar nog steeds een quarantaineplicht geldt voor reizigers uit Nederland. Een zorgeloze zomervakantie zit er alleen in voor wie een coronapaspoort heeft, kan bewijzen dat hij het virus al gehad heeft of een negatieve pcr-test kan tonen.

De nieuwe versoepelingen zouden de indruk kunnen wekken dat we er prima voorstaan. Voor Nederlandse begrippen is dat ook zo, maar in de rest van Europa denken ze daar toch iets anders over.