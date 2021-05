Walibi weigert te dikke vrouw in achtbaan

Een vrouw met ernstig overgewicht zat al in een karretje van de nieuwe achtbaan in pretpark Walibi in het Belgische Waver, maar moest uitstappen omdat ze te zwaar was.

De Kondaa in Walibi Belgium is de 'hoogste en snelste achtbaan van de Benelux'. De 22-jarige Laureen uit Luik had na anderhalf uur wachten dan ook wel zin in een ritje. Maar de vrouw van 1,66 meter met een gewicht van 120 kilo kreeg de veiligheidsriemen niet dicht. Ze werd daarop gesommeerd om uit te stappen.

Het park reageert tegen 7sur7: “We zijn geheel gebonden aan de veiligheidsvereisten van de fabrikanten van de attracties. Als één of meer veiligheidsharnassen niet dicht kunnen, kan de attractie niet vertrekken.”

Officieel zijn er geen gewichtsgrenzen voor de achtbaan, er is enkel een minimumlengte van 1,30 meter vereist. “Twee mensen met hetzelfde gewicht hebben niet noodzakelijk dezelfde lichaamsbouw. Het kan voorkomen dat de ene persoon het veiligheidsgestel wel dicht krijgt en de andere niet. Indien dit zo is, moeten we hem of haar vragen om de attractie te verlaten. Het is louter een kwestie van veiligheid”, aldus een woordvoerder van Walibi Belgium tegen HLN.