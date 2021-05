Ouwehand waarschuwt linkse partijen voor samenwerking met Rutte

Partijleider Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren (PvdD) waarschuwt andere progressieve partijen om niet te lichtvaardig in een coalitie met de VVD van Mark Rutte te stappen. Ze noemt dat "onverstandig als we niet zeker weten dat het nieuwe kabinet binnen de rechtsstaat gaat opereren".

Door onder meer de toeslagenaffaire is het vertrouwen van burgers in politiek en overheid ver te zoeken. Het is zaak dat probleem "in de kern" aan te pakken, aldus Ouwehand na afloop van haar gesprek met de nieuwe informateur Mariëtte Hamer. "En niet vervallen in de symptoombestrijding die we tot nu toe steeds hebben gezien van CDA en VVD."

Ouwehand zelf sloot samenwerking met Rutte eerder al resoluut uit. Zij vindt dat de demissionaire minister-president zichzelf ongeloofwaardig heeft gemaakt heeft door te liegen over zijn gesprek met de verkenners die na de Tweede Kamerverkiezingen waren aangesteld. Hij ontkende dat daarin de positie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt ter sprake was gekomen. Toen het gespreksverslag werd vrijgegeven bleek dat wel te zijn gebeurd.