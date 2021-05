Trump Organization strafrechtelijk vervolgd

Het civiele onderzoek dat de Amerikaanse staat New York doet naar de Trump Organization, de holding van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, wegens onder meer mogelijke belastingfraude en valsheid in geschrifte is een strafrechtelijk onderzoek geworden. Dat meldt de procureur-generaal van de staat.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de openbaar aanklager van het stadsdeel Manhattan van New York City. De Trump Organization is ingelicht over de verandering van de aard van het onderzoek. In het onderzoek zouden mogelijke bewijzen van "langdurig en uitgebreid crimineel gedrag" zijn opgedoken.

Het onderzoek begon naar aanleiding van de getuigenis voor het parlement van Trumps voormalige advocaat Michael Cohen, die Trump en zijn bedrijf van allerlei financiële malversaties betichtte.

Tegelijkertijd loopt er nog een strafrechtelijk onderzoek naar het bedrijf van Trump. Dit onderzoek gaat over het mogelijke sjoemelen met de waarde van de eigendommen om in aanmerking te komen voor leningen en belastingvoordelen.