Obama: misschien bestaan UFO’s

"Toen ik aantrad als president, vroeg ik: 'Is er ergens het lab waar we de buitenaardse wezens en vliegende schotels bewaren?' Het is immers een langlopend gerucht dat de Amerikaanse overheid van alles weet over aliens en UFO's. 'Er was geen lab met aliens', zei Obama in een talkshow deze week.

"Maar wat waar is en ik ben hier eigenlijk serieus, is dat er beelden en opnames zijn van objecten in de lucht waarvan we niet precies weten wat ze zijn. We kunnen niet uitleggen hoe ze zich bewegen, hun route. Ze hebben geen gemakkelijk verklaarbaar patroon."

Obama zei dat overheidspersoneel bezig is om uit te zoeken hoe dat te verklaren, maar merkte op dat hij "niets te melden had".