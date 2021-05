‘Willem Engel, je bent een mafkees’

Marc van Ranst, de Belgische topviroloog, zit met zijn gezin ondergedoken vanwege serieuze bedreigingen van een gewapende Belgische militair. Volgens Willem Engel is Van Ranst zelf verantwoordelijk voor de doodsbedreigingen. Hij heeft volgens de dansleraar een klimaat van angst gecreëerd dat doodsbedreigingen logisch maakt. ,,Dat is wat Van Ranst zelf heeft gecreëerd. Opzettelijk mensen in een angstterreur storten’, twittert hij.

Van Ranst maakt korte metten met onze Willem. ,,Laten we een kat een kat noemen, Willem: je bent een mafkees”, twittert de viroloog vanuit zijn onderduikadres. ,,Je kan al je kennis van virologie, immunologie en epidemiologie op de achterkant van een postzegeltje schrijven en zelfs nog plaats over hebben. Maar op de wappiekermis sta je wel met een heel grote en opzichtige kraam.”

De Belgische autoriteiten zochten vannacht tevergeefs naar de zwaargewapende Jurgen C.. Hij beschikt volgens Belgische media over een raketwerper, een machinepistool en een gewoon pistool. Meerdere legerkazernes zijn afgegrendeld uit vrees voor een aanslag. Ook zou de militair een kogelwerend vest dragen.