Waarschuwing voor zeer dichte mist in grote delen van Nederland

In grote delen van Nederland komt donderdagochtend dichte mist voor, meldt Weeronline. In het hele land komt mist voor, maar in het midden, westen en zuiden is het zicht op dit moment het slechtst. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land, met uitzondering van de Waddeneilanden.

Op de meeste plaatsen is het zicht tussen de 70 en 200 meter. Lokaal kan de mist zeer dicht zijn met minder dan 50 meter zicht. Het zicht was tot dusver het slechtst in Voorschoten. Daar kon om 05.20 uur slechts 43 meter ver worden gekeken. Ook in het Brabantse Woensdrecht was de mist zeer dicht met 47 meter zicht.

"De mist is erg hinderlijk voor het verkeer en weggebruikers dienen hun snelheid aan de weersomstandigheden aan te passen", aldus Weeronline. De mist houdt een groot deel van de ochtendspits aan. Rond 09.00 uur wordt het zicht duidelijk beter en breekt de zon geleidelijk door.