Hoe kon mogelijk gewelddadige extremist Jürgen Conings bij wapendepot van Belgische Defensie?

Er is in België nog steeds een klopjacht gaande op Jürgen Conings, de zwaar bewapende militair die virologen bedreigde. Conings stond al langer op de Belgische lijst van staatsgevaarlijke personen vanwege zijn extreemrechtse gedachtegoed. Hoe kon hij zomaar bij de wapens van Defensie?

Zonder problemen kon deze potentiële terrorist maandag zijn auto volladen met vier raketwerpers, een machinegeweer, een pistool en munitie. De Belgische politiek heeft straks heel wat uit te leggen, klinkt het al in Vlaamse kranten. Een politieke bron: “Hier is een blunder begaan. Ofwel wist men niet dat Conings geseind was als mogelijke extremist. Dan is de informatiedoorstroming zeer slecht. Ofwel wist men het wel en heeft men die waarschuwing genegeerd. In beide gevallen is er een reuzegroot probleem.”

Een militaire bron in De Morgen: “Het is heel simpel: Conings had een kaart en een sleutel waarmee hij zonder problemen het munitiedepot in Leopoldsburg binnen kon. Sinds zijn overplaatsing uit Peutie, waar hij niet langer mocht werken omdat hij te boek stond als een mogelijke extremist, vond men er binnen het leger niet beter op om hem verantwoordelijk te maken voor het uithalen van wapens en munitie voor schietoefeningen van de dienst ‘pre-deployment-training’, die militairen voorbereidt op buitenlandse missies. De kat bij de melk zetten, noemen ze dat.”