‘Kantoren DPG in Nederland en België extra beveiligd’

De kantoren van kranten- en televisiebedrijf DPG Media in Nederland worden extra beveiligd met behulp van privé-bewaking, naar aanleiding van de dreiging in Antwerpen. Dat heeft een woordvoerster van DPG in België laten weten. "De kantoren in België en Nederland krijgen extra beveiliging. Omdat er in Nederland geen dreiging is geweest, wordt dit niet gedaan door de politie, maar we hebben uit voorzorg privé-bewaking ingeschakeld", aldus de woordvoerster.

In Antwerpen werd maandagavond het hoofdkantoor van DPG Media ontruimd nadat onbekenden dreigden met een aanslag op het kantoor. Na enige tijd werd het pand weer vrijgegeven. De dreiging kwam volgens Belgische media van Nederlandse rechts-extremisten. Het zou gaan om een groep die zich ‘Dutch Anonymous Freedom Fighters’ noemt. Een commando zou vanuit Nederland naar Antwerpen komen om een aanslag te plegen tegen DPG Media.

VTM-journalist Faroek Özgünes zei dat de Nederlandse extremisten dachten dat DPG Media meer zou weten van het schuiladres van de ondergedoken Belgische viroloog Marc Van Ranst. Die houdt zich schuil omdat de voortvluchtige militair Jürgen Conings, die extreemrechtse sympathieën zou koesteren en de wapens zou willen opnemen tegen virologen en politici, het op hem voorzien zou hebben.

De Belgische woordvoerster van DPG zegt nog geen verdere informatie te hebben gekregen over de bedreiging. "We hebben nog geen verdere details gekregen. We wachten het onderzoek door het parket af."