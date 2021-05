De kans is heel groot dat we in de zomer naar de vakantielanden kunnen. Als je gevaccineerd bent, dan kan dat met je coronapaspoort, anders moet je jee laten testen. Het wachten is op het moment dat de ontvangende landen het virus voldoende onder controle hebben. Duitsland is al zover: daar kunnen we heen. Voor landen als Griekenland, Italië en Spanje kan het nog een paar weken duren, maar de verwachting is dat we vrijwel moeiteloos kunnen reizen binnen Europa.