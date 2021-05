Sywert van Lienden probeerde nog meer mondkapjes met winst te verkopen

Sywert van Lienden heeft via Pieter Omtzigt geprobeerd om een extra megaorder voor mondkapjes binnen te slepen. Het CDA-Kamerlid gaf de aanbieding van zijn partijgenoot door aan premier Mark Rutte. Van Lienden meldde niet dat hij toen al commerciële belangen had via een eigen bedrijf. De Volkskrant heeft stukken waaruit dat blijkt.

Omtzigt, die samen met Van Lienden lid was van de CDA-verkiezingscommissie, zit ziek thuis en kan niet reageren. Zijn collega Joba van den Berg laat mede namens hem weten: ‘De CDA-fractie was niet op de hoogte van enig winstoogmerk en wij zijn ervan uitgegaan dat het op non-profitbasis gebeurde.’