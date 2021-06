Canadese politicus verschijnt plassend voor webcam, maand nadat hij naakt op camera te zien was

Politicus William Amos kwam een maand geleden al in opspraak toen hij naakt voor de webcam verscheen tijdens een online vergadering. Nu presteerde de Canadese parlementariër het om in beeld te plassen tijdens een digitale meeting. Hij heeft besloten tijdelijk een stapje terug te doen.

De partijgenoot van premier Justin Trudeau schreef op Twitter dat hij niet doorhad dat de camera aanstond. Het spijt hem dat hij mensen heeft laten schrikken. Ook zegt hij zich erg te schamen en hulp te zoeken.

De parlementariër legt tijdelijk een deel van zijn taken neer, maar blijft wel lid van het parlement. De man kan beter even wachten met zijn terugkeer tot na de coronacrisis, als de webcam weer in de kast kan.