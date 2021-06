‘Ondanks versoepelingen blijft vakantie in eigen land in trek’

Zeven op de tien Nederlanders willen op vakantie dit jaar. En van de Nederlanders met vakantieplannen heeft bijna 40 procent de intentie om in eigen land te blijven, meldt het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) in zijn vakantiemonitor.

De monitor bestaat uit een serie metingen naar de invloed van de coronacrisis op het reisgedrag. Ten opzichte van de vorige meting half maart blijft het aantal vakantieplannen gelijk, maar neemt het aantal boekingen toe. Er worden met name vakanties geboekt in Nederland, Duitsland en Frankrijk.

"Heel fijn dat een vakantie in eigen land populair is en blijft dit jaar, tegelijkertijd zien we dat men meer vertrouwen heeft gekregen om deze zomer op (vlieg)vakantie naar het buitenland te gaan", zegt directeur van NBTC Jos Vranken. "Opvallend is dat Nederlanders ten opzichte van de andere nationaliteiten terughoudender zijn om met het vliegtuig op vakantie te gaan."

Uit de monitor blijkt verder dat vaccinaties een steeds grotere invloed hebben op het vakantiegedrag. In Nederland geeft de helft van de inwoners aan een buitenlandse vakantie te ondernemen als men is gevaccineerd. In de andere landen is dat meer, drie op de vijf mensen geven dat aan. Ook zijn de meeste vakantiegangers bereid om zich te laten testen voor een buitenlandse vakantie. De testbereidheid onder Nederlandse vakantiegangers ligt lager dan bij andere Europese vakantiegangers.