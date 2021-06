Theo over werken met Chrome-6-verf: “We moesten met vijf man drie maskers delen”

Theo Even werkte op vliegbasis Twente jarenlang met verf die chroom-6 bevatte. Nu heeft hij een auto-immuunziekte.

"Ik had een overalletje aan en je mocht dan spuiten, want ik was eerste hulp," vertelt hij aan de NOS. "Dan stond je de slang vast te houden van de specialist. En dan had je geen masker op, maar als je dan later zelf mocht spuiten, kreeg je wel een masker, maar dat moest eerst worden schoongespoten, want er waren maar drie maskers voor vijf mensen."

"We moesten ook wachten nadat de chroom was aangebracht op een starfighter tot de nevel teruggetrokken was, zo weinig afzuiging was er." Theo ervaart elke dag de gevolgen van zijn werk. Hij slikt dagelijks 25 pillen. "Je pijn herinnert je eraan. De leugens van Defensie herinneren je eraan. Het verstoppertje spelen, het niet willen bekennen."

Deels is Theo blij met het rapport dat aantoont hoeveel Defensiemedewerkers met Chroom-6 moesten werken. Maar zegt hij: "De excuses en de vergoedingen passen niet bij elkaar."