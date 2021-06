Coronasterfte in Europa: in deze landen zijn de meeste mensen overleden

Steeds meer Europeanen zijn gevaccineerd, het aantal coronabesmettingen daalt snel, de grenzen gaan open. Langzaam wordt het tijd om de scherven op te vegen. In Hongarije zijn relatief de meeste mensen overleden aan Covid-19, Nederland is een middenmoter.

Oost-Europa is het zwaarst getroffen, blijkt uit cijfers van de totale oversterfte waar de Volkskrant over schrijft. Landen als Polen, Tsjechië en Hongarije telden vooral veel doden in de tweede en derde golf. Net als Portugal, dat de eerste golf wonderwel wist door te komen, maar daarna alsnog hard geraakt werd.

Denemarken en Noorwegen hebben het het best gedaan zou je kunnen zeggen. In Denemarken was er geen oversterfte en in Noorwegen overleden zelfs minder mensen dan normaal. Het atypische Zweden, dat als een van de weinige landen het virus liet rondgaan zonder veel maatregelen te nemen, heeft zoals verwacht een hoog sterftecijfer, maar nog wel net iets lager dan dat van Nederland. In België is de oversterfte dan weer een stuk hoger dan bij ons.

Volgens cijfers van het EuroMOMO (European Mortality Monitoring Project) en The Economist bedroeg de oversterfte in Nederland tussen het voorjaar van 2020 en april 2021 zo'n 117 per 100.000. Ter vergelijking: In het Verenigd Koninkrijk is dat cijfer 180 per 100.000, in België 165 en in Italië 197 per 100.000. In Duitsland was de oversterfte dan weer beduidend lager dan bij ons, net als in Griekenland waar slechts 38 extra doden vielen te betreuren per 100.000 mensen.