Sywert van Lienden bij Buitenhof

Opiniemaker en CDA-lid Sywert van Lienden schuift zondag aan bij het tv-programma Buitenhof om te praten over de mondkapjesdeal met het ministerie van Volksgezondheid. Hij raakte in opspraak omdat hij ermee miljoenen euro's verdiende, terwijl hij herhaaldelijk had gezegd de maskers belangeloos te leveren. Vorige week vrijdag meldde Van Lienden nog in een verklaring dat hij geen informatie kon geven over de deal omdat hij zich zou moeten houden aan een geheimhoudingsplicht, opgelegd door het ministerie. Maar het ministerie ontkende dat direct. Buitenhof schrijft: "Sinds de Volkskrant en Follow the Money hebben onthuld dat Sywert van Lienden en zijn zakenpartners miljoenen hebben verdiend aan de import van Chinese mondkapjes is er een massale verontwaardiging ontstaan. Kloppen de bedragen? En waarom verklaarde hij vorig jaar dat hij er niets aan verdiende? In Buitenhof: Sywert van Lienden." Verontwaardiging De affaire leidde tot verontwaardiging in de Tweede Kamer. PVV-leider Geert Wilders wil dat de overeenkomst, die vorig voorjaar werd gesloten, nietig wordt verklaard. Diederik Gommers en Ernst Kuipers toonden zich boos over de deal. Het CDA bekijkt het verzoek van een CDA-lid om Van Lienden te royeren als partijlid. Buitenhof is zondag om 12.10 uur op NPO1 en wordt gepresenteerd door Twan Huys.