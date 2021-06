Britse minister: Delta-variant 40 procent overdraagbaarder

De Delta-variant van het coronavirus is naar schatting 40 procent overdraagbaarder dan de Britse 'Alfa-variant' die leidde tot de laatste lockdown. Dat zegt de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock tegen Sky News. De minister baseert zich op de cijfers van de Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE), dat de regering adviseert.

Door de Delta-variant neemt het aantal besmettingen op het Britse eiland weer toe. Dat brengt de plannen in gevaar om het land van het slot te halen. De bedoeling was de Covid-19-restricties op 21 juni te beëindigen. "We zullen nog een week naar de data kijken en daarna een oordeel vellen", zei Hancock zondag tegen de BBC daarover, waarbij hij benadrukte dat de regering "absoluut openstond" om de heropening uit te stellen.

Mensen die twee coronaprikken hebben gehad zijn voldoende beschermd tegen beide varianten van het virus, voegde Hancock eraan toe. De Delta-variant, die als eerste in India opdook, is nu de dominante variant van het virus in het Verenigd Koninkrijk. Ongeveer 40 miljoen Britten hebben minstens één dosis van een coronavaccin gekregen. 27 miljoen Britten, meer dan de helft van de volwassenen, heeft zelfs al twee prikken gehad.