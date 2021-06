Jeugdspeler Milan pleegt zelfmoord vanwege racisme

Een paar jaar geleden was Seid Visin een bekende jeugdspeler van AC Milan. Toen wilde iedereen nog met hem worden gezien. In het voetbal haalde hij het niet. Hij kwam terecht in de horeca. En daar ontdekte hij hoeveel racisten er in Italie zijn. . Het levenloze lichaam van de twintigjarige Veisin werd vrijdag aangetroffen in zijn eigen huis. Ook werd een zelfmoordbrief aangetroffen, waarin hij schrijft over zijn ervaringen met racisme.

Visin werd in september 2000 geboren in Ethiopië en werd geadopteerd door een Italiaanse familie in Nocera Inferiore. Hij verhuisde naar Milaan om in de jeugdopleiding van AC Milan te kunnen spelen.Hij stopte in 2016 met voetbal en keerde terug in Nocera Inferiore. Hij ging aan de slag in de horeca, maar er waren klanten die niet zaten te wachten om door de zwarte Visin bediend te worden.

"Waar ik ook ga, waar ik ook ben, ik voel de zwaarte van de sceptische, vooringenomen, walgende en angstige blikken", schreef de voormalig jeugdspeler volgens de Corriere della Sera in zijn afscheidsbrief. "Ik ben geen immigrant; ik ben als kind geadopteerd en ik weet nog dat iedereen van me hield. Waar ik ook kwam, mensen vonden het leuk om met me te praten, toonden respect en waren nieuwsgierig. Nu lijkt alles anders. Ik vond een nieuwe baan, maar daar ben ik vertrokken omdat te veel mensen, zeker ouderen, niet door mij bediend wilden worden."

"Alsof dat nog niet genoeg was, zeiden ze dat ik verantwoordelijk was voor het feit dat veel jonge, witte Italianen geen baan kunnen vinden. Iets in mij veranderde. Ik schaamde me om zwart te zijn, net als dat ik bang was om gezien te worden als een immigrant. Het voelde alsof ik aan mensen die ik niet ken moest bewijzen dat ik net als zij was: Italiaan en wit. Ik maakte slechte grappen over zwarte mensen, om te laten zien dat ik zoals zij was. Maar dat was vooral angst. Angst voor de haat die ik in de ogen van mensen zag, als ze naar immigranten keken. Ik wil niet dat mensen medelijden met me hebben. De moeilijkheden die ik heb meegemaakt, zijn slechts een druppel zijn in de oceaan van alle mensen die liever stierven dan een lijdensweg te doorstaan in de hel."