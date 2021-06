Lillibet-Diana: dochter voor Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben zondag de geboorte van een dochter aangekondigd. Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor is vrijdag geboren in een ziekenhuis in Santa Barbara in Californië. Zowel de moeder als het kind maakt het goed, meldt het stel in een verklaring.

Lili is het tweede kind van Harry en Meghan. Ze hebben nog een zoon, genaamd Archie, die in 2019 is geboren. Het gezin woont in de Verenigde Staten.

In februari kondigde het stel de zwangerschap officieel aan. Een aantal maanden daarvoor, in oktober, gingen al geruchten dat Meghan zwanger zou zijn. Een rechtszaak die ze voerde over haar privacy werd toen verzet maar over de reden daarvan werd geheimzinnig gedaan.

Meghan heeft vorig jaar zomer een miskraam gehad. Dat maakte ze eind vorig jaar bekend in een opinieartikel in The New York Times, waarin ze het verlies beschreef. Ze vertelde heel gedetailleerd over het moment waarop ze haar kindje verloor. "Ik had net Archies luier verschoond toen ik kramp voelde", schreef ze. Ze viel op de grond met haar zoontje nog in haar armen. "Ik neuriede een liedje om ons beiden rustig te houden." Ze voelde dat het heel erg mis was. "Ik wist, terwijl ik mijn eerste kindje vasthield, dat ik mijn tweede aan het verliezen was."