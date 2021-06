49 verdachten opgepakt bij internationale politieactie

De Nederlandse politie heeft 49 verdachten aangehouden als onderdeel van een grote internationale politieactie. Daarbij zijn 25 drugspanden gesloten en is 2,3 miljoen euro in beslag genomen. Dit maakte politiechef Jannine van den Berg dinsdag bekend tijdens een persconferentie van Europol in Den Haag.

De actie maakte deel uit van de wereldwijde Operatie Trojan Shield, geleid door de Amerikaanse politiedienst FBI in meer dan twaalf landen. De criminelen maakten gebruik van versleutelde communicatie via een platform met de naam ANOM dat in het geheim werd beheerd door de FBI. Zo konden agenten meekijken met wat de verdachten met elkaar bespraken.

Eerder op dinsdag maakte de Australische politie al bekend ruim tweehonderd leden van een criminele bende te hebben gearresteerd in het kader van hetzelfde onderzoek. De politie in Nieuw-Zeeland verrichtte 35 arrestaties.