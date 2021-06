Walvis verplettert twee vissers in Australië

Twee Australiërs waren nietsvermoedend aan het vissen toen een grote walvis plots op het dek van hun boot neerplofte. Een van de twee raakte daarbij zwaargewond.

De twee mannen van 18 en 39 jaar voeren voor de kust in de buurt van de stad Narooma in de staat New South Wales. Ze hadden geen idee dat de walvis zo dichtbij was. De man van 18 brak zijn nek door de klap en liep hoofdwonden op. Hij ligt in coma. De 39-jarige vriend kwam er vanaf met een zware hersenschudding en verwondingen aan het gezicht.

De Australische politie liet nog een waarschuwing uitgaan dat grote groepen walvissen aan het migreren waren en zich nu voor de kust van de Australische deelstaat bevonden. Ze zouden bovendien dichterbij de kust zwemmen dan andere jaren.

Marinier Joe McNulty zegt dat het incident aantoont hoe 'gevaarlijk de dieren kunnen zijn voor al wie zich op het water bevindt.' Mogelijk heeft de walvis zelf ook verwondingen opgelopen.