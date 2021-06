Getuige: “Toen zag ik links een kind op straat liggen in een grote plas bloed”

Fauve van der Zanden (25) die zaterdag getuige was van het drama met het 7-jarige meisje dat door een bus werd overreden, zag het ongeluk en is nog steeds van slag, zegt ze tegen het AD. Volgens de politie maakte het kind een uitwijkmanoeuvre, vermoedelijk vanwege een plotseling openslaand portier van een stilstaande taxi, en kwam ten val. De moeder had ook nog een kleiner kind achterop haar fiets

Ze keek vanwege de klap. ,,Ik draaide me om en zag dat er een bus stopte vlakbij een moeder met een kind in een zitje achterop haar fiets. Ze schreeuwde heel hard in een vreemde taal. Ik vermoedde een lichte aanrijding, zag dat moeder en haar kind achterop ongedeerd waren en dacht: niks aan de hand. Toen zag ik links van haar een kind op straat liggen in een grote plas bloed’’.

,,Ik zag de buschauffeur verstijfd en duidelijk in shock achter het stuur zitten. Even later kwam een marktkramer aangelopen die een doek over het meisje legde. Toen werd ik misselijk, kreeg het gevoel dat ik moest overgeven en draaide me om.’’