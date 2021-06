‘Duitse ziekenhuizen logen over bezetting intensive care om meer steungeld te krijgen’

Duitse ziekenhuizen overdreven de bezettingsgraad van de intensive care, zodat ze meer financiële steun kregen tijdens de coronacrisis. De federale regering wist ervan, maar hield het geheim. Dat blijkt uit onderzoek van de Duitse Federale Rekenkamer, waarover Bild schrijft.

Half november trad in Duitsland een nieuwe wet in werking waarin staat dat ziekenhuizen alleen extra geld krijgen als ze nog minder dan 25 procent ic-capaciteit hebben. Even daarvoor luidde bondskanselier Angela Merkel de noodklok over de bezettingsgraad van de ziekenhuizen. Bild toont echter al snel aan dat er meer bedden vrij zijn dan gemeld en dat de nood dus helemaal niet zo hoog is.

In januari meldt het Duitse RIVM, het Robert Koch Instituut (RKI), aan het ministerie van Volksgezondheid “dat sommige ziekenhuizen vermoedelijk meer ingenomen ic-bedden rapporteerden dan in werkelijkheid het geval was”. Dat zou blijken uit “verschillende telefoontjes en talloze e-mails”. Met die informatie werd uiteindelijk niets gedaan, omdat er 'onvoldoende bewijs zou zijn'.