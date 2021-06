Interim-voorzitter CDA: donoren hadden geen invloed op beleid

Mensen die aan de verkiezingscampagne van het CDA hebben gedoneerd, hadden daarmee geen invloed op het beleid van de partij. Ook zijn alle regels rondom donaties aan politieke partijen "gerespecteerd". Dat zei interim-partijvoorzitter Marnix van Rij vrijdagochtend op Radio 1.

Van Rij reageerde op aantijgingen van Tweede Kamerlid en partijgenoot Pieter Omtzigt in diens uitgelekte persoonlijke notitie over de verkiezingscampagne en de strijd om het lijsttrekkerschap voor het CDA. Omtzigt beschrijft daarin dat drie donoren in totaal een miljoen euro aan de partij gaven, en daarmee invloed hadden op de koers van de partij.

Maar van Rij spreekt dat dus tegen. "Ik herken dat niet. Ik heb het uiteraard gecheckt", aldus de interim-voorzitter. "Het CDA heeft alle regels gerespecteerd die de wet voorschrijft wat betreft sponsoring. Verantwoording zal in de jaarrekening van 2021 plaatsvinden, zoals dat moet." Die jaarrekening wordt volgend jaar ingediend.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat toezicht houdt op de financiering van politieke partijen, laat het volgende weten: "politieke partijen moeten tot en met de 21e dag voor verkiezing giften en schulden rapporteren. Giften die daarna zijn gedaan moeten gemeld worden voor het overzicht van 2021 voor 1 juli 2022".