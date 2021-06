Vanaf dinsdag quarantaineplicht voor reizigers uit VK

Wegens zorgen om een nieuwe coronavariant moeten reizigers die met ingang van dinsdag in Nederland aankomen vanuit het Verenigd Koninkrijk, verplicht in quarantaine. Dat land wordt, samen met Bangladesh, Pakistan, Myanmar en Nepal, aangemerkt als zeer hoog risicogebied. De reden is de "zorgwekkende" Indiase coronavariant die in die landen rondgaat. Het ministerie van Volksgezondheid heeft hiertoe besloten na advies van het RIVM.

Reizigers die uit die landen komen, moeten "beschikken over een juist en volledig ingevulde quarantaineverklaring". Reizigers zonder zo'n verklaring kunnen een boete van 95 euro krijgen. Mensen die zich niet aan de thuisblijfplicht houden, riskeren een boete van 339 euro. De quarantaineplicht geldt voor tien dagen, tenzij de reiziger op dag vijf negatief test op het coronavirus.

Voor reizigers India zelf, waar de zogenoemde deltavariant vandaan komt, geldt al een quarantaineplicht.