Willem Engel opgetogen over de bijna-dood van Christian Eriksen

Toen de halve wereld bezorgd afwachtte of de Deense voetballer Christian Eriksen zou blijven leven, leek het de beroemdste dansleraar van Nederland een goed idee om te opperen dat Eriksen dood was gegaan vanwege de vaccinatie tegen Covid.

Het kwam hem - eindelijk - op een twitterverbod te staan. Maar de grondbezitter in Spanje opende een nieuwaccount

"Mijn andere twitter is geblokkeerd. Kennelijk zijn de hersenen bij veel mensen in paniek modus, dat is begrijpelijk. Heeft de Deense speler een hartaanval gehad? komt dit door de injectie? Laten we tot we het antwoord weten stoppen met alle injecties."