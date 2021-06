‘Top VWS wist dat Van Lienden loog over distributiedeal met KLM’

De top van het ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ging met de stichting Hulptroepen van Sywert van Lienden in zee, terwijl men wist dat er was gelogen over een distributieketen zonder winstoogmerk die Van Lienden had opgezet met KLM voor het invliegen van mondkapjes. Dat meldt onderzoeksplatform Follow the Money.

Eind maart 2020 zette het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) met luchtvaartmaatschappij KLM een luchtbrug op tussen China en Nederland. De inkooporganisatie en KLM spraken af dat die verbinding uitsluitend zou worden ingezet voor de overheid en niet voor de stichting van Van Lienden. Toch liet Van Lienden meermalen onterecht weten zaken te doen met de KLM. "In elke presentatie werd KLM genoemd. Van Lienden heeft lang geclaimd dat KLM een partner was," zegt VWS-topambtenaar Mark Frequin.

De top van VWS wist dat de claim van Van Lienden vals was. Toch dreigde zijn stichting een concurrent van het LCH te worden, in de ogen van de toen verantwoordelijk minister Martin van Rijn (Medische Zorg): "Hij vreesde dat het LCH en de Hulptroepen van Van Lienden tegen elkaar gingen opbieden en zo de prijzen nog verder zouden opdrijven," aldus Frequin.

De Tweede Kamer wil dat Van Lienden en zijn zakenpartners Bernd Damme en Camille van Gestel de 28 miljoen euro die ze verdiend hebben met de mondkapjesdeal, teruggeven aan de belastingbetaler.