Grote brand verwoest hoofdgebouw Beekse bergen

Het hoofdgebouw van vakantiepark Beekse Bergen is volledig verwoest door een brand vanochtend. Het gebouw staat veraf van de dieren en het safaripark.

In het gebouw zaten een restaurant, winkels en een zwembad. Een gaslek is de oorzaak. Volgens mensen op Twitter waren er ook explosies te horen. Van het gebouw is weinig meer over. "Het gebouw van 80 meter is niet meer te redden", aldus een woordvoerder.

Het is nog onduidelijk of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. "Een zwembad slaat chloor- en zwavelzuur op. Dat zijn zwaar giftige en bijtende stoffen. Daarom zijn speciale meetteams en een adviseur gevaarlijke stoffen ter plaatse", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio tegen Omroep Brabant.