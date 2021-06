Hamer vraagt vermoedelijk Rutte en Kaag akkoord te schrijven

Informateur Mariëtte Hamer komt hoogstwaarschijnlijk een dezer dagen met haar verslag. Naar verwachting vraagt zij dinsdag al VVD-leider Mark Rutte en D66-voorvrouw Sigrid Kaag om een concept-regeerakkoord te schrijven. Dat zeggen ingewijden. Het is nog niet zeker dat dit de route is die Hamer kiest, maar "het lijkt de enige overgebleven optie", aldus een bron. Partijleiders belden dit weekend veelvuldig met elkaar, in opdracht van Hamer. Maar maandag waren de posities onveranderd. VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie zijn niet nader tot elkaar gekomen. De blokkades die worden opgeworpen zorgen ervoor dat de partijleiders niet tot een beoogde meerderheidscoalitie komen waar iedereen akkoord mee is. Daarom "ligt het voor de hand" dat Rutte en Kaag, de leiders van de grootste partijen en de winnaars van de verkiezingen, aan het schrijven gaan. Dat betekent niet dat er straks een volgeschreven regeerakkoord ligt waar partijen zich straks bij kunnen aansluiten, benadrukken verschillende bronnen. Het schrijven van het concept-akkoord is juist een soort tussenfase, waarna partijen opnieuw gevraagd zal worden of ze willen aanhaken. Dat past overigens bij de tactiek die Hamer eerder al voor ogen had, om partijen "via de inhoud" nader tot elkaar te brengen. Toch zal Hamer een deel van haar opdracht niet hebben vervuld. De partijen zijn het in grote lijnen eens over de manier waarop Nederland uit de coronacrisis moet komen, en ook de grote thema's voor de komende regeerperiode zijn besproken. Maar de Kamer had de informateur ook gevraagd om tot een selectie van partijen te komen. Mogelijk debatteert de Kamer woensdag al over het verslag van Hamer.