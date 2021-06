Grote kloof: onder deze groep is de vaccinatiebereidheid het laagst

In Nederland is de vaccinatiebereidheid hoog. 80 tot 85 procent van de mensen wil een prik. Er is één groep die echter erg achterblijft, die van de Nederlanders met een migratieachtergrond. Bij hen blijft de bereidheid om een vaccin te nemen steken op 43 procent.

Dat blijkt uit onderzoek van GGD Amsterdam, Amsterdam UMC en Expertisecentrum Pharos. Volgens de Volkskrant spreken deskundigen van een vaccinatiekloof die zomaar tot een nieuwe coronagolf in het najaar kan leiden. Deze groep loopt ook nog eens veel meer kans om ernstig ziek te worden door het virus. De GGD in Amsterdam concludeert dat ze twee tot vier keer zo vaak besmet raken, vier keer zo vaak in het ziekenhuis belanden en anderhalf keer zo vaak overlijden.

De oorzaken zijn al vaker genoemd: Relatief veel onderliggende gezondheidsklachten als suikerziekte, hoge bloeddruk en hartklachten. Ook wonen grote gezinnen dicht op elkaar en hebben ze vaak werk waarbij afstand houden lastig is.

Voor hen is het dus juist belangrijk om zich te laten vaccineren, maar ze zijn tegelijkertijd erg wantrouwend. Er gaan veel complottheorieën rond onder Nederlanders met een migratieachtergrond. Ze zijn bang dat er in het vaccin iets zit waar ze onvruchtbaar van worden of dat ze een chip geïnjecteerd krijgen. Wat meespeelt is dat sommigen alleen nieuws uit het land van herkomst meekrijgen of via de kerken, moskeeën en buurtcentra. Daarnaast is een factor dat ze zich soms tweederangs burgers voelen naar wie onvoldoende wordt omgekeken.

Deskundigen denken dat het beter is om te proberen Nederlanders met een migratieachtergrond te overtuigen om een prik te nemen, omdat zij vaak niet principieel tegen vaccineren zijn en met de juiste informatie wel kunnen worden overgehaald. In tegenstelling tot christenen op de biblebelt of antroposofen, die nog minder bereid zijn om zich te laten vaccineren.