De belangrijkste reden waarom de Europese Unie bestaat in één grafiek

Afgelopen zaterdag prees paus Fransciscus de Franse staatsman Robert Schuman. Hij stond aan de basis van wat later de Europese Unie is geworden en heeft zo veel oorlogen op het continent voorkomen.

Want dat is uiteindelijk misschien wel het grootste bestaansrecht van de EU: de vrede. Tot halverwege de 20ste eeuw was er veel conflict en geweld in Europa. Het leiden tot miljoenen doden. Tot de EEG, de Europese Economische Gemeenschap, in 1957 werd opgericht. Sinds die tijd daalde het aantal oorlogsslachtoffers op Europese grond rap.

Bekijk deze grafiek maar eens: