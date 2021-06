Weer op vakantie naar Frankrijk en Griekenland

Nederlanders kunnen met ingang van donderdag weer op vakantie naar Frankrijk, Griekenland en België. Het reisadvies voor deze landen gaat dan van oranje naar geel vanwege de gunstige coronacijfers, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Behalve naar deze drie bestemmingen worden ook reizen naar Estland, de regio Sjeverna Hrvatska in Kroatië, Litouwen en Slovenië niet langer afgeraden.

Vanwege de zorgwekkende Delta-variant wordt het reisadvies voor de Portugese hoofdstad Lissabon donderdag oranje: alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. Reizigers uit Lissabon moeten vanaf dan een negatieve test laten zien als ze naar Nederland terugkeren en bij aankomst in Nederland moeten ze in quarantaine. De rest van Portugal en de Azoren en Madeira blijven geel. Het reisadvies voor Spanje blijft oranje. Hoewel de coronacijfers in dat land langzaam verbeteren, zijn ze volgens het ministerie nog niet goed genoeg.

Het positieve reisadvies voor België geldt niet voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in Griekenland staat Athene nog niet op geel. Het ministerie wijst er op dat er ondanks het gele reisadvies er nog wel andere reisbeperkingen of andere maatregelen gelden die gevolgen kunnen hebben voor een reis. Het reisadvies voor de Verenigde Staten gaat bijvoorbeeld ook naar geel, maar het land staat geen vakantiereizen toe.