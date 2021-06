‘Weerzinwekkend’: vrouw in Singapore 30 jaar cel in na mishandeling en moord huishoudster

De hoogste rechter in Singapore heeft een vrouw veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf, omdat ze haar huishoudster uit Birma heeft mishandeld en later vermoord. De vrouw werd uitgehongerd, gemarteld en geslagen.

Gaiyathiri Murugayan bekende in februari al schuldig te zijn aan de moord en mishandeling van Piang Ngaih Don. De 24-jarige huishoudster werd 14 maanden lang mishandeld wat uiteindelijk leidde tot haar dood in 2016.

Hoewel de rechter inzag dat de 40-jarige Murugayan psychiatrische problemen had, wordt ze toch zwaar gestraft. Haar daden waren weerzinwekkend en ze deed ze met opzet, aldus de rechter.

"De extreem zware en gruwelijke omstandigheden van deze moord zijn cruciaal om in aanmerking te nemen," vond de rechter. "Ze was op de hoogte van haar acties en doelgericht in haar gedrag."

De advocaat van Murugayan pleitte voor een straf van 15 of 16 jaar zodat ze daarna nog tijd kon doorbrengen met haar kinderen. "Mensen met een psychiatrische aandoening kijken anders naar dingen. Ze kunnen zichzelf niet uit de situatie trekken."