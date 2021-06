Recordaantal van 115.000 coronabesmettingen in 24 uur in Brazilië

In Brazilië is een recordaantal van 115.228 coronabesmettingen in één etmaal geregistreerd. In de afgelopen 24 uur zijn daarnaast 2392 overlijdens als gevolg van Covid-19 geregistreerd, meldt het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid.

Het Zuid-Amerikaanse land met 212 miljoen inwoners heeft na de Verenigde Staten het hoogste aantal coronadoden ter wereld; ongeveer 507.000. Qua aantal besmettingen staat Brazilië op de derde plek na de VS en India. In totaal is het coronavirus in Brazilië al bij ruim 18 miljoen personen vastgesteld.

Momenteel vindt het voetbaltoernooi Copa América plaats in Brazilië, ondanks verzet en protest van de lokale bevolking. Maandag werd duidelijk dat er al zeker 140 betrokkenen bij het toernooi positief hebben getest op het virus. Brazilië kreeg de organisatie pas op het laatste moment toegewezen, nadat Colombia en Argentinië waren afgehaakt.