Rutte: we hebben Orbán ongekend stevig aangesproken

De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft het op de EU-top zwaarder te verduren gehad dan premier Mark Rutte ooit met enig leider heeft meegemaakt. "Dit was wel heel heftig en indrukwekkend", zei de premier nadat hij en "het overgrote deel" van zijn collega's Orbán hadden aangesproken op een omstreden nieuwe LHBTI-wet.

Vooral het persoonlijke verhaal van de Luxemburgse premier Xavier Bettel, die zelf met een man is getrouwd, raakte volgens Rutte velen. "Iedereen had wel tranen in zijn ogen." Er was volgens Rutte slechts een enkeling die begrip voor Hongarije vroeg. Orbán kreeg alleen bijval van Polen, Slovenië en Bulgarije, zeggen Brusselse bronnen.

Rutte daagde Orbán uit de vertrekprocedure uit de EU maar in gang te zetten, nu hij zich kennelijk niet aan de waarden en normen van de unie wil houden. "Dat heb ik niet eerder gedaan." Maar de Hongaarse premier "was dat niet onmiddellijk van plan, geloof ik".