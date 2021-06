Onbekommerd op reis met de corona-app? Vergeet dat maar

Je hebt je vaccinnaties, je hebt de app die dat aantoont, dus je denkt dat je zonder zorgen door Europa kunt reizen, deze zomer.

Dat is niet zo. Landen mogen zelf bepalen welke voorwaarden ze stellen aan het reisbewijs. De verwachting is dat die eisen door de dalende coronacijfers verder versoepelen, maar aan de andere kant kunnen ze ook weer aangescherpt worden, als het virus – of een virusvariant – onverwacht oplaait. In Engeland en Portugal is te zien dat de vaccinatie niet alles garandeert.

Die verschillen per land kunnen twee kanten op: Oostenrijk is al tevreden als je 1 prik hebt gehad. Maar landen kunnen ook eenzijdig de eisen aanscherpen.

Als je op reis gaat: controleer kort voor je vertrek de actuele stand in jouw vakantieland en de landen waar je door reist.