Opnieuw geen coronapatiënten opgenomen op intensive cares

Opnieuw hoefde er geen enkele coronapatiënt in de afgelopen 24 uur te worden opgenomen op een intensive care. Dat was dinsdag ook al het geval, toen voor het eerst sinds het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) half oktober begon met het delen van die gegevens. In totaal liggen er nu nog 128 patiënten op de intensive cares in Nederlandse ziekenhuizen. Op de verpleegafdelingen liggen 168 coronapatiënten, veertien minder dan dinsdag. Op die afdelingen werden wel elf nieuwe mensen opgenomen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen daalde afgelopen etmaal met 13 naar 296, het laagste aantal sinds 18 september vorig jaar. Door de leegloop krijgen ziekenhuizen steeds meer ruimte om patiënten met andere aandoeningen te behandelen.