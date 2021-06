Rutte: formatie blijft in achterkamers

Het blijft de komende weken stil rond de formatie, zegt VVD-leider Mark Rutte. "Ik denk dat voor de formatie in dit stadium die transparantie die we zo graag willen niet dienstig is."

Na afloop van een gesprek met D66-leider Sigrid Kaag, informateur Mariëtte Hamer en twee deskundigen op het gebied van de economie, hield Rutte zijn lippen stijf op elkaar. Ook de komende tijd zullen de formerende partijen volgens hem niet veel delen. "Ik vrees van niet. Het spijt me."

"Voor een goede formatie moet ook in vertrouwen worden gewerkt", legt Rutte uit. Hij hoopt ook dat dit ervoor kan zorgen dat VVD en D66 meer vooruitgang boeken. De formatie liep tot nu toe bepaald "niet als een sneltrein", zei Rutte. Meer dan honderd dagen na de verkiezingen is nog steeds niet duidelijk welke partijen deel uitmaken van de nieuwe coalitie.

Dat het zo moeizaam gaat, is ook voor zijn partij niet positief, aldus Rutte. "Sommige mensen denken dat de VVD dat prima vindt, dat vinden we niet prima. Ook wij willen met nieuw elan een kabinet starten."

Half augustus moet duidelijk zijn welke partijen gaan aanschuiven bij VVD en D66. Volgens Rutte zal vanaf eind juli tot begin augustus ook een kleine pauze worden ingelast in de formatie.