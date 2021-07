Ziekenhuizen: honderdduizenden operaties inhalen

Nu de coronavleugels van ziekenhuizen leeglopen, staat artsen en verpleegkundigen een nieuwe klus te wachten. Ze moeten de operaties en behandelingen uitvoeren waar ze tijdens de coronadrukte niet aan toe zijn gekomen. Tussen maart 2020 en mei 2021 zijn ongeveer 320.000 operaties minder uitgevoerd dan normaal, en een groot deel daarvan moet de komende tijd worden ingehaald, aldus de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De 320.000 niet uitgevoerde operaties zijn volgens de toezichthouder 22 procent van het aantal operaties in een jaar. Vooral niet-dringende ingrepen zijn komen te vervallen. Het gaat bijvoorbeeld om het plaatsen van een nieuwe heup of knie, of een ingreep tegen staar. Niet al die vervallen operaties hoeven te worden ingehaald. Sommige patiënten zijn op een andere manier behandeld en bij anderen "is de noodzaak tot opereren komen te vervallen". Maar de NZa voegt eraan toe dat "een groot deel van deze 320.000 operaties nog wel zal moeten worden ingehaald". Tot aan december ging het om minstens 100.000 operaties, en dat is sindsdien "alleen maar meer geworden".

Het aantal opgenomen coronapatiënten daalt de laatste weken hard en daardoor krijgen de ziekenhuizen meer ruimte. Van alle operatiekamers is 87 procent weer beschikbaar. Een paar weken geleden was het 76 procent. Nog maar een paar ziekenhuizen hebben moeite om de zogeheten kritieke planbare zorg op tijd te leveren. Dat zijn de ingrepen die binnen zes weken moeten worden gedaan om gezondheidsschade te voorkomen. Een paar weken geleden was dit voor meer dan twintig ziekenhuizen een groot probleem.

Huisartsen verwijzen iets minder mensen door naar ziekenhuizen dan ze waarschijnlijk zouden hebben gedaan als er geen corona-uitbraak was geweest. Het aantal verwijzingen staat op 97 procent van het verwachte niveau. Dat is vergelijkbaar met voorgaande weken.