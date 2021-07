Hij redde 31 vluchtelingen op zee. Daarom kreeg hij 142 jaar gevangenisstraf

Toen Hanad Abdi Mohammad afgelopen december het stuur greep van een smokkelboot die aan het zinken was voor het Egeïsche eiland Lesbos, was hij bang, maar vastbesloten om zichzelf en de andere 33 mensen aan boord te redden.

Zes maanden later zit de Mohammad, 28, uit Somalië, in een gevangenis op het Griekse eiland Chios, met gevangenisstraf van 142 jaar voor mensensmokkel. Hij bestuurde het bootje en dus smokkelde hij de 33 mensen de EU in, vond de rechter.

"Ik heb nog steeds nachtmerries over die nacht", zei Mohammad via via tegen de New York Times. Maar hij zegt dat hij er geen spijt van had. "Als ik het niet had gedaan, waren we allemaal dood geweest."

Troost: hij gaan in 2041 vervroegd vrijkomen. Dat is hij 48.