Topman Trump Organization beschuldigd van belastingontduiking

Financieel topman Allen Weisselberg van The Trump Organization wordt ervan beschuldigd belasting te hebben ontdoken over 1,7 miljoen dollar aan inkomen, hebben aanklagers in New York donderdag gemeld. Een aanklager sprak van belastingfraude over 15 jaar door middel van betalingen die buiten de boeken werden gehouden. Het gaat om voordeeltjes als lease-auto's, woningen en privé-onderwijs die gelden als inkomen, maar waarover geen belasting werd betaald. Topmensen van The Trump Organization, het familiebedrijf van ex-president Trump en zijn kinderen, zouden de zwarte betalingen hebben geregeld. Ze zouden er zelf met geheime loonsverhogingen ook van hebben geprofiteerd. Het bedrijf en de topman zeiden donderdag dat ze niet schuldig zijn. Trump sprak donderdag van een "heksenjacht van de radicaal-linkse Democraten."